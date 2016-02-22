Опубліковано повну стенограму засідання РНБО щодо Криму від 28 лютого 2014 року
17:04, 22 лютого 2016Політика
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На сайті РНБО опублікована повна версія стенограми засідання Ради національної безпеки і оборони від 28 лютого 2014 року.
Учасники засідання тоді вирішували, як українська влада повинна реагувати на початок анексії Криму два роки тому.
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Як повідомляв УНІАН, США та Німеччина просили Україну не починати будь-яких активних дій у 2014 році, що могли би стати приводом для широкомасштабного сухопутного вторгнення РФ, свідчить стенограма.
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