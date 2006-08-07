”Пора” закликає Тимошенко не вести дискусію типу «дурак-сам дурак»

Громадянська партія “Пора” вважає, що опозиція має жорстко контролювати діяльність нової помаранчево-блакитної влади.

Про це йдеться у коментарі члена політради “Пори” Андрія ЮСОВА, переданому УНІАН прес-службою партії.

«Найближчим часом в Україні має сформуватись системна громадянська опозиція, дії якої будуть базуватись не на особистісному протистоянні старих політиків, а на жорсткому громадському контролі за діяльністю нової помаранчево-блакитної влади і боротьбі конкретних програмних засад» – вважає А.ЮСОВ.

«Сьогодні ми звертаємось до наших колег по опозиції з ідеєю відійти від критики широкої коаліції просто за те, що вона «широка», або Президента за зраду своїх виборців. Дані факти є очевидними і не підлягають серйозній дискусії. Політична дискусія не має вестись категоріями типу «дурак-сам дурак», а якщо вже й «дурак», то пояснити чому», - зазначив А.ЮСОВ.

Він переконаний, що опозиція має “донести до виборців істину, адже багатьох з них, напевно, було введено в оману красивими виступами на телебаченні чи фальшивими поцілунками політиків. Нашим завданням сьогодні є доступно пояснити людям, чому такий політичний сценарій є згубним для розвитку економіки, малого та середнього бізнесу та національних інтересів в цілому».