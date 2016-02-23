Колишній голова Радміну Криму прокоментував свої дії під час окупації: "діяв за статутом, не зраджуючи присягу"

Так він прокоментував свої дії в період захоплення адміністративних будівель у Криму в лютому 2014 року, передає "Крим.Реалії".

"Хочу однозначно заявити, що в тій ситуації як людина, яка все життя проносила погони, діяв за статутом із чітким дотриманням законів, не зраджуючи складену присягу, в тому числі державного службовця України", – сказав Могильов.

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За його словами, після захоплення будівлі Радміну Криму він доповів про обстановку до Києва.

"Щойно будівлю Радміну захопили, вступив у переговори із загарбниками, оцінив обстановку, доповів Києву, повідомивши, що діє високопрофесійний військовий спецназ, – це мені стало зрозуміло з екіпіровки і тактики дій", - стверджує Могильов.

Також він зазначив, що наступного дня був знятий начальник кримської міліції Валерій Радченко, призначено нового керівника. "Ці несвоєчасні кадрові ігрища були точно не на користь України", – заявив Могильов.

Нагадаємо, Верховна Рада Криму на позачерговій сесії 27 лютого 2014 року висловила недовіру Раді міністрів автономії, яку тоді очолював Анатолій Могильов.