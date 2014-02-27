Парламент Криму відправив у відставку уряд Могильова

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 55 депутатів із 64, присутніх на сесії. (Загалом у парламенті 100 депутатів - УНІАН).

Про це журналістам повідомила начальник інформаційно-аналітичного управління секретаріату Кримського парламенту Ольга Сульникова.

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Як відомо, Могильов очолив Радмін з листопада 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 лютого в Сімферополі невідомі захопили парламент і уряд автономії і встановили на будівлях російські прапори. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Близько півтисячі людей з прапорами Росії і Криму біля парламенту вимагала призначити референдум про державну належність автономної республіки.

Вдень спікер Володимир Константинов призначив позачергову сесію парламенту, на якій депутати призначили на 25 травня референдум про розширення повноважень автономії.