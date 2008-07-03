Загроза відставки для Тимошенко знизилася?

Директор політико-правових програм центру ім. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО вважає, що уряд пройшов критичний момент можливої відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На мій погляд, уряд пройшов період найбільшої загрози своєї відставки, така загроза знизилася», - сказав Ю.ЯКИМЕНКО.

За його словами, на сьогоднішній день є рішення Конституційного Суду, згідно з яким коаліція продовжує існувати, тобто правових підстав відставки уряду з цього мотиву немає.

Крім того, на даний час уповільнився процес тиску на фракцію НУ-НС з тим, щоб досягти критичної кількості депутатів, необхідних для виходу з коаліції. Водночас, як зазначив Ю.ЯКИМЕНКО, з точки зору процедурного моменту для відставки уряду необхідно як мінімум 17 днів. «До завершення парламентської сесії цього зробити не можливо», - додав він.

При цьому політолог зауважив, що відставка уряду, зрозуміло, БЮТ не вигідна. «Президент так само не хоче виступати ініціатором відставки Кабінету міністрів, оскільки це зашкодить його рівню підтримки, який і без того низький», - сказав Ю.ЯКИМЕНКО.

За його словами, позиція Партії регіонів в цьому питанні досить неоднозначна: «з одного боку регіонали весь час декларують, що вони готові взяти владу «тут і зараз», з іншого боку з точки зору їхньої стратегії з розрахунку на президентські вибори, очевидно, логічним виглядає відтягування відставки Кабміну ближче до старту президентської виборчої кампанії для того, щоб дати можливість діючому уряду Юлії ТИМОШЕНКО ще набратися певних негативів і таким чином підвищити шанси свого кандидата (від Партії регіонів – УНІАН).