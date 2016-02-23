Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 24 лютого

У Мінську завтра відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. «Завтра, 24 лютого, відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи», - сказала Оліфер. Нагадаємо, попереднє засідання групи відбулося 17 лютого. Читайте такожГеращенко заявляє, що після переговорів у Мінську бойовики припинили тортури полонених

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