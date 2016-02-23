Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 24 лютого

15:15, 23 лютого 2016
Політика
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У Мінську завтра відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

кучма / REUTERS

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Завтра, 24 лютого, відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи», - сказала Оліфер.

Нагадаємо, попереднє засідання групи відбулося 17 лютого.

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