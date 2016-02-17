У Мінську почалося засідання учасників Тристоронньої контактної групи

14:22, 17 лютого 2016
Політика
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У Мінську почалося засідання учасників Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

REUTERS

Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму Facebook.

«У Мінську почалося засідання учасників Тристоронньої контактної групи», - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, минулого разу контактна група зустрічалася 27 січня.

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