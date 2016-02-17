У Мінську почалося засідання учасників Тристоронньої контактної групи

У Мінську почалося засідання учасників Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму Facebook. «У Мінську почалося засідання учасників Тристоронньої контактної групи», - написала вона. Читайте такожЗасідання Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться завтра - прес-секретар Кучми Як повідомляв УНІАН, минулого разу контактна група зустрічалася 27 січня.

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