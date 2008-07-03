У Харкові фракція БЮТ оголосила бойкот сесії міськради

Фракція Блоку Юлії Тимошенко Харківської міської ради у повному складі залишила залу засідань, де сьогодні проходить позачергова сесія Харківської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як мер Михайло ДОБКІН відмовився поставити на голосування, запропоноване фракцією БЮТ питання про відставку секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Свою відмову М.ДОБКІН мотивував необхідністю дотримання регламенту – депутати мали розглянути його в комісіях і завізувати в юридичному департаменті.

У свою чергу, голова фракції БЮТ Сергій СЬОМОЧКІН зауважив, що депутати мають право подавати пропозиції у ході позачергової сесії.