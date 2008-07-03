Яценюк пояснив, чому в Україні застрягли економічні реформи

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК ставить під великий сумнів можливість проведення в Україні економічних реформ в існуючій політичній ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на форумі «Влада і бізнес – партнери», А.ЯЦЕНЮК зауважив, що розвиток підприємництва безпосередньо пов’язаний з проведенням економічних реформ.

«На превеликий жаль, треба сьогодні прямо говорити про те, що процес економічних реформ знаходиться під дуже великим питанням. В силу одного – в силу неймовірної політизації суспільства і в силу тієї політичної конфронтації, яка існує, у тому числі існує в стінах парламенту», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, у цих умовах проводити необхідні непопулярні кроки сьогодні буде неможливо, і ніхто на це не наважиться. «А той, хто наважиться, він потерпить фіаско», - сказав голова ВР.

«Період політичної невизначеності дуже негативно впливає на стан проведення реформ в цілому, в тому числі і в секторі малого і середнього бізнесу», - зауважив він.

Водночас В.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні в Україні існує дуже багато прогресивних хороших законів, як, на жаль, не виконуються. «І не виконуються в силу того, що це є одним із елементів ключової державної корупції», - сказав А.ЯЦЕНЮК, привітавши ті кроки, які сьогодні почала здійснювати Генеральна прокуратура щодо виявлення фактів великого хабарництва. «Це правильні сигнали для суспільства», - сказав А.ЯЦЕНЮК, висловивши сподівання, що в Україні не потрібно буде перефразовувати анекдот: «Щоб не казали: яка влада - такий і бізнес. Буде достойна влада і повинен бути достойний бізнес».