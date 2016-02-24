Керрі обговорив з Лавровим питання кризи в Сирії

«Розглядалися завдання якнайшвидшого відновлення міжсирійських переговорів щодо політичного врегулювання конфлікту, а також питання взаємодії в рамках міжнародної групи підтримки Сирії і Ради Безпеки ООН. Крім того, співрозмовники обмінялися думками з деяких питань двостороннього порядку денного», — наголошується в повідомленні МЗС, передає Росбалт.

Телефонна розмова відбулася за ініціативою американської сторони.

Читайте такожУ Путіна вважають, що говорити про американський "план Б" по Сирії поки рано

Попередня розмова відбулася 21 лютого. Тоді у ході переговорів Лаврова і Керрі пройшло доузгодження параметрів режиму припинення вогню в Сирії.