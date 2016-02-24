Керрі обговорив з Лавровим питання кризи в Сирії
21:17, 24 лютого 2016Політика
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Глави зовнішньополітичних відомств Росії та США Сергій Лавров і Джон Керрі продовжили обговорення модальностей припинення бойових дій в Сирії.
REUTERS
«Розглядалися завдання якнайшвидшого відновлення міжсирійських переговорів щодо політичного врегулювання конфлікту, а також питання взаємодії в рамках міжнародної групи підтримки Сирії і Ради Безпеки ООН. Крім того, співрозмовники обмінялися думками з деяких питань двостороннього порядку денного», — наголошується в повідомленні МЗС, передає Росбалт.
Телефонна розмова відбулася за ініціативою американської сторони.
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Попередня розмова відбулася 21 лютого. Тоді у ході переговорів Лаврова і Керрі пройшло доузгодження параметрів режиму припинення вогню в Сирії.
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