Візит Обами до України поки не планується – Білий дім

Про це повідомив у середу під час брифінгу прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає Радіо свобода.

Разом з тим він наголосив, що адміністрація Обами докладає значних зусиль для вирішення проблем, пов’язаних із ситуацією в Україні.

Ернест звернув увагу на те, що віце-президент США Джо Байден, який серед інших представників адміністрації Обами в найбільшій мірі залучений в українську проблематику, відвідав Україну наприкінці минулого року. При цьому представник Білого дому зазначив, що багато в чому це було обумовлено «відмовою росіян виконувати свою частину Мінських угод».

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Україна «здійснила низку важливих реформ, які в довгостроковій перспективі підуть їй на користь, – зазначив Ернест. – Але зараз найбільшою проблемою залишається небажання росіян і сепаратистів на Сході України, яких вони підтримують, виконати свої зобов’язання, взяті ними на себе в рамках Мінських угод».

Прес-секретар Білого дому додав, що Київ «може продовжувати розраховувати на підтримку Сполучених Штатів у міру вирішення цієї важкої ситуації».