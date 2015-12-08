"Це ваш останній момент": Байден закликав українців не змарнувати можливість побудувати краще майбутнє

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.

"Я завжди буду говорити про Україну", - заявив Байден.

Як зазначив віце-президент США, він перебуває під великим вражанням після спілкування з учасниками Революції Гідності.

Байден звернув увагу на слова пораненого під час Майдану поета, який сказав: "Люди, які не протестують проти несправедливості, не мають майбутнього".

За його словами, він згадуватиме людей, налаштованих будувати майбутнє України, "готових говорити про те, що вони можуть дати Україні, а не Україна їм".

Читайте такожРФ використовує корупцію у спробах підірвати стабільність і суверенітет України - Байден

Як сказав Байден, що у своїх розмовах в різних країнах світу він хоче згадувати про демократичну Конституцію України та органи влади, які вільно обираються в Україні.

Читайте такожУкраїна повинна мати бюджет, що збігається з вимогами МВФ – Байден

"Я завжди буду говорити про вашу мужність. Я завжди буду говорити про те, що від вас усіх залежить... Що це є ваш останній момент, ваш час, і, будь ласка, заради нас, заради всіх - не змарнуйте цей час, не втратьте цю можливість, побудуйте краще майбутнє для народу України", - закликав Байден.