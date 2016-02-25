Захист має докази щодо відсутності обґрунтованої підозри Корбану – адвокат

Таке рішення 25 лютого оголосив суддя Віктор Глиняний. За його словами, розгляд скарг відклали через відсутність одного з членів колегії суддів – Дениса Масенка, який наразі перебуває на засіданні Ради суддів, членом якої він є.

Водночас сторона захисту Геннадія Корбана вже зібрала більшість доказів, які свідчать про відсутність обґрунтованої підозри політику в інкримінованих йому злочинах. «Те, що було написано 31 жовтня 2015 року прокуратурою (під час першого затримання політика. – Ред.), було написано похапцем, і Геннадій Корбан жодного стосунку до тих злочинів не має», – заявив захисник члена президії політради УКРОПу Олексій Шевчук після засідання 25 лютого.

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Адвокат вкотре наголосив, що справа його підзахисного має політичний характер. За його словами, сторона захисту наразі зібрала перелік матеріалів щодо ключових свідків у справі та підготувала низку клопотань, а також добивається встановлення грубих порушень, допущених слідчими, які ведуть справу Геннадія Корбана. «Більшість дій правоохоронців вчинялися з перевищенням службових повноважень, І сьогодні їхні дії спрямовані на затягування справи», – наголосив Олексій Шевчук. Крім того, адвокат повідомив, що прокуратура вже третій тиждень поспіль відмовляється повернути речі, які були вилучені при обшуку в помешканні Геннадія Корбана 31 жовтня минулого року, незважаючи на відповідні позитивні рішення суду.

У свою чергу, адвокат політика Юрій Сухов зазначив, що у нього, як і в представників громадськості, викликає подив, яким чином клопотання про продовження терміну арешту Геннадієві Корбана знову потрапило на розгляд до одіозного судді Дніпровського районного суду Миколи Чауса, незважаючи на автоматичний розподіл справ. Більш того, підозрілим є те, що, при наявності понад сотні суддів в Апеляційному суді столиці, для розгляду скарг автоматично була обрана колегія, до складу якої увійшли двоє суддів, що розглядали попередню апеляцію, – Віктор Глиняний та Денис Масенко. «Довіряти цій автоматизованій системі сторона захисту не може. Ми розуміємо, для чого це робиться», – заявив Юрій Сухов.

Захисник повідомив, що наразі адвокати Геннадія Корбана готують скаргу на рішення заступника генерального прокурора Юрія Столярчука про визначення місця розслідування кримінального провадження щодо Геннадія Корбана прокуратурою міста Києва. Захист наголошує, що, відповідно до норм закону, справа не може розслідуватися столичними слідчими органами.