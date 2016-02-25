Сєвєродонецька міськрада визнала Росію країною-агресором

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Сєвєродонецької міської ради, проект рішення було внесено депутатом Сергієм Самарським, за нього проголосували 19 депутатів з 33 присутніх на сесії, два депутати були проти, один – утримався.

Більшість міськради становить фракція партії "Опозиційний блок" із союзниками з депутатської групи "Сєвєродонецьк європейський".

Нагадаємо, на виборах в жовтні 2015 року до Севєродонецької міськради пройшли 16 депутатів від ОБ, 9 - від "Нашого краю", 4 - від "Блоку Петра Порошенка", 3 - від "Самопомочі", по 2 - від Радикальної партії і "Батьківщини".

Читайте такожВідсторонення мера Сєвєродонецька загрожує припиненням фінансування міста - Тука

На даний момент Сєвєродонецьк є фактичним адмінцентром Луганської області через окупацію Луганська.

Як повідомляв УНІАН, Головне управління Національної поліції у Луганській області 24 лютого розпочало досудове розслідування за фактом зловживання владою депутатами Сєвєродонецької міської ради, які 16 лютого на позачерговій сесії таємним голосуванням ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Валентина Казакова.

Сам мер на сесії був відсутній через хворобу. Також на цій сесії депутати обрали секретарем ради Григорія Пригебу, який виконуватиме обов'язки міського голови.

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що дана сесія міськради пройшла з порушеннями регламенту, оскільки відкривати засідання повинен тільки мер.