Гройсман не виключає позачергового засідання ВР до 15 березня

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман не виключає можливості проведення позачергового засідання парламенту до 15 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі каналу "112", відповідаючи на питання щодо можливості проведення такого засідання.

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"Я нічого не можу виключати. Хочу підкреслити, що дуже важливо знайти порядок денний, з яким ми вийдемо на позачергове засідання, якщо це буде необхідно", - сказав спікер і додав, що він "дуже мобільний у цьому питанні".

Гройсман нагадав, що для скликання позачергового засідання необхідні підписи 150 народних депутатів.

Як відомо, згідно з календарним планом ВР, наступний пленарний тиждень заплановано на 14 - 18 березня.