Гройсман пояснив, чому "утримався" при голосуванні за недовіру уряду

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

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Він зазначив, що є різні думки як парламенті, так і в середині коаліції щодо якості роботи Кабміну: «Одні вважають позитивною роботу уряду, а інші вважають її вкрай негативною».

«Я як голова Верховної Ради не мав морального права вчинити так, щоб перекреслити можливості знаходження вирішення чи знаходження компромісних рішень всередині українського парламенту. Я розумію, що чим би не завершилось те голосування, яке відбулося, мені, як голові парламенту, доведеться знаходити рішення між різними політичними силами, сідати з ними за стіл переговорів для того, щоб модерувати якимось чином спільний план дій», - сказав Гройсман.

За словами спікера, саме з цих міркувань він утримався при голосуванні за висловлення уряду недовіри.

Як повідомляв УНІАН, фракції «Самопомочі» і «Батьківщини» вимагали відставки уряду.

16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала недовіру Кабміну: ”за” висловлення недовіри уряду проголосували лише 194 депутати за необхідних 226. Зокрема, у фракції ”БПП”, до якої входять 136 народних депутатів, за проект постанови щодо прийняття резолюції недовіри Кабінету міністрів не дали голосів 20 депутатів.

Перед голосуванням президент України Петро Порошенко заявив про необхідність повного перезавантаження уряду.

Після провального голосування за відставку уряду «Самопоміч» і «Батьківщина» вийшли з коаліції.