Європа тільки починає реагувати і розуміти, що відбувається на Донбасі - Безсмертний

Про це в ефірі 5 каналу заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

"Насправді, протистояти агресії Росії може тільки союз чотирьох держав в Європі - Німеччини, Франції, Польщі й України. ... тому невипадково в Києві перебувають представники Німеччини і Франції, тому невипадково існує "нормандська четвірка". ... А чи усвідомлює Німеччина і Франція небезпеку, перед якою стоїть Європейський Союз, неадекватно реагуючи на агресію Путіна? Європа тільки починає на другий рік початку цієї війни реагувати і розуміти, що відбувається", - сказав він.

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За словами Безмертного, європейці тільки починають усвідомлювати, що треба не лише говорити, а необхідно діяти.

"Тільки зараз вони починають усвідомлювати, що не тільки словами треба діяти, а треба починати формувати нову модель безпеки", - зауважив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

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Він наголосив: "Я розцінюю ці поїздки (МЗС Німеччини і Франції - 5.ua), розмови навколо Конституції, модальності виборів - це та пауза, яку змушена Україна тримати для того, щоб Європа прийшла до тями в питаннях формування власної безпеки".