Касько: Шокін вимагав виконувати інструкції Кононенка

Про це в інтерв'ю Reuters розповів екс-заступник генпрокурора Віталій Касько.

Це він назвав у якості однієї з причин, чому вирішив піти у відставку.

Зокрема, Касько розповів про отримання інструкцій від Віктора Шокіна, які, за словами самого генпрокурора, йому приходили про нардепа і соратника президента Ігоря Кононенка. Дані інструкції передбачали втручання в хід розслідування.

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"Я отримав жорстку вимогу від генерального прокурора по відношенню до цього. Я відмовився його виконати, не робив так, як мені сказали", - повідомив Касько.

Видання не змогло отримати коментар Генпрокуратури щодо цих звинувачень Касько.

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Як повідомляв УНІАН, 15 лютого, заступник генпрокурора Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури України.

"Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у Генпрокуратурі України. Шокін забрав у мене всі функції та інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі і у справі так званих "діамантових прокурорів". Однак, причини того, чому в Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати - вони значно глибші", - заявив Касько.