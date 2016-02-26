Закон про "партійне рабство" надрукували у "Голосі України"

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Вчора, 25 лютого, на сайті ВР з’явилась інформація, що президент Петро Порошенко підписав цей закон.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ВР ухвалила зміни до закону про вибори народних депутатів (щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку у багатомандатному окрузі).

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Законом (№3700) встановлюється, що партія, яка висувала кандидата у депутати, включеного до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може ухвалити рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до прийняття рішення ЦВК про визнання його обраним. Таке рішення ухвалюється відповідно до статуту партії, з'їздом, зборами, конференцією партії. Витяг з протоколу цих заходів, підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником і скріплене печаткою партії, не пізніше як на 5-й день з дня прийняття рішення передаються до ЦВК. На підставі цих документів ЦВК не пізніше ніж на 5-й день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії.

Також передбачається, що дія цього закону поширюється на виборчі списки кандидатів у народні депутати від партій, які були суб’єктами виборчого процесу на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року.

Водночас громадянська мережа «ОПОРА» наголосила, що зміни до Закону «Про вибори народних депутатів України» грубо порушують виборчі конституційні права громадян.

Експерти звертають увагу на те, що закон запроваджує можливість виключення кандидатів у народні депутати із виборчих списків вже після оголошення результатів голосування на підставі рішення з’їзду партії.

«У разі набуття чинності цим законом з’їзди партій зможуть змінювати черговість набуття мандатів кандидатів, включених до виборчих списків парламентських політичних сил. Водночас законодавець не визначив підстав для прийняття рішення з’їздом партії про виключення кандидата із виборчого списку після оголошення результатів голосування», - вважають автори заяви.

За їхніми словами, також закон не містить процедур прийняття з’їздом партії відповідного рішення.

В «ОПОРІ» вважають, що закон про виключення кандидатів з виборчих списків поставив партійні інтереси вище за політичні права громадян, оскільки можливість відкликання кандидатів зі списку після голосування порушує їхнє право бути обраними, а виборців, які голосували за весь список в цілому, обирати своїх представників.

«Законопроект №3700 надає необмежені можливості керівництву партії переглядати перелік вже де-факто обраних осіб після оголошення результатів голосування, що суперечить рекомендаціям та висновкам авторитетних міжнародних організацій, таких як, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) щодо неприпустимості партійного диктату над обраними народними представниками», - наголошується у заяві. «Перегляд виборчого списку після оголошення результатів голосування змінює зміст волевиявлення виборців», - застерігають в «ОПОРІ».