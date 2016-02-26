"Оголосити війну Росії": Чубаров розповів, що б він запропонував на засіданні РНБО у Криму в 2014 році

Про це він заявив на форумі "Крим - це Україна", передає "112 Україна".

"Я б тоді все-таки сказав, що Росія напала на Україну, окупує Крим. Якби я був учасником, то закликав би всіх оголосити стан війни з Росією", - сказав він.

Він зазначив, що на цю ситуацію потрібно було реагувати ще 26 лютого.

"Тоді, 26 числа з вечора і 27 цілий день, коли в приміщення зайшли так звані невідомі з великою купою зброї, по суті, терористи, тоді, вночі 26 – 27-го треба було вживати негайних дій зі збереження Криму та недопущення агресії. На жаль, тоді цього не було зроблено. 28-го зібралася Національна Рада, як на мене, учасника цих подій, який був у Криму, мені здається що 28-го було важкувато вирішувати питання, в тому числі через запровадження надзвичайного стану. Бо вже по дорогах і вулицях Криму марширували російські регулярні війська, єдине, що без розпізнавальних знаків...", - пояснив він.

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Раніше РНБО розсекретила стенограму засідання від 28 лютого 2014 року з питання анексії Автономної Республіки Крим та можливої війни з Російською Федерацією. Як стало відомо, тоді учасники засідання вели бурхливу дискусію, чи слід вводити воєнний стан і оголошувати війну з Росією. Цікаво, що з цією ініціативою виступив і був єдиним, хто її підтримував, тодішній в. о. президента України Олександр Турчинов.