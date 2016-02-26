В ГПУ прокоментували заяви Сакварелідзе щодо кримінальних справ проти його команди

Таку позицію Генпрокуратури висловив прокурор ГПУ Владислав Куценко, пише Українська правда.

"Вважаю такі дії свідомою маніпуляцією та намаганням ввести в оману суспільство", - зазначив Куценко.

Він заявив, що документи, які виклав Давід Сакварелідзе на своїй сторінці в Facebook, стосуються лише 4, а не 7 кримінальних проваджень.

Куценко також зазначив, що жодне з цих проваджень не розслідується по відношенню до конкретної особи.

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"Всі вказані провадження є фактовими, а отже не стосуються конкретних осіб. При цьому що цікаво, одне з проваджень, вказаних Давідом, взагалі розпочато його безпосереднім підлеглим. Його зареєстрував Безрукий Т.Р., який прямо підпорядковується Сакварелідзе, та якого він сам рекомендує на одну із посад в Генінспекції", - сказав Куценко.

Два інші кримінальні провадження (останні цифри в номерах - 1343 та 1453), за словами прокурора, закрили в липні минулого року.

"Єдиними відкритим провадженням, з тих, про які зазначив Давід, є провадження (останні цифри в номері 1610 ) відкрите за заявою адвокатів Корнійця у відповідності до статті 214 ст. КК. Адвокати підозрюють прокурорів у фальсифікації експертиз щодо вартості діамантів, знайдених у "діамантових прокурорів", - зазначив прокурор ГПУ .

Він вказав, що за першою експертизою вартість знайдених у так званих "діамантових прокурорів" коштовностей було оцінено у $700: "при цьому друга експертиза вже демонструє, що вартість діамантів складає біля $15 тис, а третя - біля $25 тис".

"Відповідно до норм КПК ми не мали права відмовити адвокатам Корнійця у відкритті кримінального провадження. Але знову таки воно є фактовим. Жодній особі не повідомлено підозру. І жодного тиску на слідчих чи прокурорів не здійснюється", - підкреслив Куценко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні заступник генпрокурора, прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе оприлюднив документи, що підтверджують відкриття кримінальних справ проти його команди.