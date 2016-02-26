В ГПУ прокоментували заяви Сакварелідзе щодо кримінальних справ проти його команди
ГПУ заперечує інформацію Давіда Сакварелідзе щодо порушення проти його команди кримінальних проваджень та називає його заяви маніпуляцією.
Таку позицію Генпрокуратури висловив прокурор ГПУ Владислав Куценко, пише Українська правда.
"Вважаю такі дії свідомою маніпуляцією та намаганням ввести в оману суспільство", - зазначив Куценко.
Він заявив, що документи, які виклав Давід Сакварелідзе на своїй сторінці в Facebook, стосуються лише 4, а не 7 кримінальних проваджень.
Куценко також зазначив, що жодне з цих проваджень не розслідується по відношенню до конкретної особи.
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"Всі вказані провадження є фактовими, а отже не стосуються конкретних осіб. При цьому що цікаво, одне з проваджень, вказаних Давідом, взагалі розпочато його безпосереднім підлеглим. Його зареєстрував Безрукий Т.Р., який прямо підпорядковується Сакварелідзе, та якого він сам рекомендує на одну із посад в Генінспекції", - сказав Куценко.
Два інші кримінальні провадження (останні цифри в номерах - 1343 та 1453), за словами прокурора, закрили в липні минулого року.
"Єдиними відкритим провадженням, з тих, про які зазначив Давід, є провадження (останні цифри в номері 1610 ) відкрите за заявою адвокатів Корнійця у відповідності до статті 214 ст. КК. Адвокати підозрюють прокурорів у фальсифікації експертиз щодо вартості діамантів, знайдених у "діамантових прокурорів", - зазначив прокурор ГПУ .
Він вказав, що за першою експертизою вартість знайдених у так званих "діамантових прокурорів" коштовностей було оцінено у $700: "при цьому друга експертиза вже демонструє, що вартість діамантів складає біля $15 тис, а третя - біля $25 тис".
"Відповідно до норм КПК ми не мали права відмовити адвокатам Корнійця у відкритті кримінального провадження. Але знову таки воно є фактовим. Жодній особі не повідомлено підозру. І жодного тиску на слідчих чи прокурорів не здійснюється", - підкреслив Куценко.
Як повідомляв УНІАН, напередодні заступник генпрокурора, прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе оприлюднив документи, що підтверджують відкриття кримінальних справ проти його команди.