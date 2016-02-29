Яценюк запропонував прийняти оновлену програму дій Уряду - депутат

Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт», член комітету з питань бюджету Олег Медуниця.

«Перший шлях - ми приймаємо оновлену Програму дій Уряду, під цю програму створюємо більшість і далі працюємо по цій програмі та затверджуємо необхідні для виконання закони. Другий варіант, коли ми собі скажемо, що нам потрібна нова альтернативна програма, і будемо спільно шукати для її виконання нових людей», - заявив Медуниця.

Представник «Народного фронту» підкреслив, що наразі не бачить нової достойної команди для реальної роботи, оскільки більшість політиків уже змагаються перевиборчими гаслами і печерним популізмом.

«Прем’єр-міністр дуже чітко розставив усе на свої місця, тепер м’яч на полі Президента Петра Порошенка, його політичної сили – фракції БПП та усієї Верховної Ради. Маємо спільно переступити через особисті образи і приймати необхідні для країни рішення», - резюмував Медуниця.