Кучма не повернеться у велику політику - йому сподобалося бути пенсіонером?

Народний депутат Володимир СТРЕТОВИЧ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) вважає, що колишній Президент України Леонід КУЧМА не буде брати участь у наступних президентських виборах, "тому що йому подобається бути заслуженим пенсіонером України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СТРЕТОВИЧ сказав учора на прес-конференції у Вінниці.

"Враховуючи його настрій й знаючи його зблизька, хочу сказати, що Леонід Данилович (КУЧМА) не повернеться у велику політику, тому що йому подобається бути заслуженим пенсіонером України", - зазначив, зокрема, В.СТРЕТОВИЧ.

На думку депутата, нещодавнє зростання публічності Л.КУЧМИ пов`язане із пропагандистською кампанією його фонду з метою нагадати про екс-Президента напередодні його 70-річчя та його заслугах перед Україною.

"Відносно того, що Леонід Данилович знову з`явився на екранах, то це зрозуміло - його фонд веде пропагандистську кампанію, адже через 34 дні КУЧМІ виповнюється 70 років і треба нагадати про його заслуги перед Україною і про те, що він сьогодні є, що він відійшов від політики", - зазначив В.СТРЕТОВИЧ.