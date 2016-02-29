ГПУ: Шокін написав заяву про відставку, але коли повернеться з відпустки - невідомо

Про це під час брифінг повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко, пише Українська правда.

"Пропозицію президента він (Шокін – УНІАН) прийняв, заяву написав. Тому, які питання", - сказав Куценко.

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Він уточнив, що наразі Шокін все ще перебуває у законній відпустці.

"Пан Шокін перебуває у черговій оплачуваній відпустці. Це ніякий не лікарняний. Це не відпустка за власний рахунок", - зазначив Куценко.

Він зауважив, що наразі невідомо, коли Шокін повернеться із відпустки.