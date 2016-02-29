ГПУ: Шокін написав заяву про відставку, але коли повернеться з відпустки - невідомо
18:01, 29 лютого 2016Політика
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Генеральний прокурор Віктор Шокін прийняв пропозицію президента Петра Порошенка і написав заяву про відставку.
Наразі Шокін все ще перебуває у законній відпустці / Фото УНИАН
Про це під час брифінг повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко, пише Українська правда.
"Пропозицію президента він (Шокін – УНІАН) прийняв, заяву написав. Тому, які питання", - сказав Куценко.
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Він уточнив, що наразі Шокін все ще перебуває у законній відпустці.
"Пан Шокін перебуває у черговій оплачуваній відпустці. Це ніякий не лікарняний. Це не відпустка за власний рахунок", - зазначив Куценко.
Він зауважив, що наразі невідомо, коли Шокін повернеться із відпустки.
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