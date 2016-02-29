Агресія Росії продовжується на Донбасі та в Криму - МЗС

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України щодо виконання Мінських домовленостей, повідомляє департамент політики і комунікацій відомства.

«З моменту початку агресії загинуло понад 2600 українських військовослужбовців та понад 9000 було поранено. Лише за останні два місяці 2016 року українські позиції були обстріляні понад 2500 разів, внаслідок яких 12 військовослужбовців загинули та понад 150 зазнали поранень», - зазначається в заяві.

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Протягом цих років агресії під командуванням російських офіцерів на Донбасі була сформована сорокатисячна армія, укомплектована та профінансована російською стороною. Ця армія оснащена сучасною російською зброєю: важка артилерія та реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», «Торнадо» та ТОС-1 «Буратіно», засоби шифрованого зв’язку та спостереження (електронні військові комплекси «Ртуть-БМ», «Шиповник-Аеро», «Леєр-2», 1РД257 «Красуха-4»), зенітно-ракетні комплекси «Бук» (SA-11 Gadfly), «Стріла» (SA-13 Gopher), «Панцир» (SA-22 Greyhound). Зараз на озброєнні цієї армії знаходиться близько 470 танків, 870 бронетранспортерів, 450 артилерійських систем, 190 РСЗВ. Росія також використовує такі заборонені види зброї як ракети з касетною головною частиною (9М55К) та протипіхотні міни (PMN-2, MON-50).

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У свою чергу, підкреслюється в заяві, Україна послідовно виконує взяті на себе зобов’язання безпекового, політичного, гуманітарного та соціально-економічного характеру, а саме: припинила ведення вогню, забезпечила повний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, представила своє бачення модальностей проведення місцевих виборів на території ОРДЛО відповідно до Мінських угод, міжнародних стандартів та українського законодавства; здійснила важливі кроки у напрямі політичного врегулювання, ухваливши у першому читанні проект закону щодо внесення змін до Конституції України.

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Уряд України продовжує постачати природний газ та електроенергію на підконтрольні бойовикам території, здійснювати виплату пенсій та інших соціальних виплат українським громадянам на окупованій території Донбасу. Перебуваючи під постійними обстрілами, українські фахівці відновлюють інфраструктуру, пошкоджені газо- та водогони, лінії електропередач з метою забезпечення потреб цивільного населення.

У заяві також наголошується, що Росія не виконала жодного зі своїх зобов’язань відповідно до Мінських угод.

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Росія та контрольовані нею бойовики продовжують військові провокації, у тому числі із застосуванням зброї, яка мала б бути відведена під контролем та моніторингом ОБСЄ – реактивних систем залпового вогню, самохідної артилерії, мінометів калібром 82 та 120 міліметрів. Російські війська на Донбасі безперешкодно продовжують здійснювати ротацію, тренування та постачання через неконтрольовані ділянки державного кордону.

Досі СММ ОБСЄ не має повного, безпечного та безперешкодного доступу до всіх територій, контрольованих Росією та проросійськими терористами. Жодних позитивних змін не відбулося і у питанні доступу місії ОБСЄ до кордону та встановлення зони безпеки, як це передбачено Мінськими домовленостями, для припинення та запобігання постачань зброї та військ до України.

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Росія та її маріонетки постійно перешкоджають звільненню понад 130 українських заручників, утримуючи їх в нелюдських умовах, піддаючи тортурам та погрожуючи їм смертною карою у відповідності до карного кодексу СРСР.

Росія продовжує політичні переслідування громадян України та відмовляється звільнити українських політичних в’язнів Савченко, Сенцова, Кольченка та інших, незаконно утримуваних у Росії.

РФ та бойовики блокують постачання української та міжнародної гуманітарної допомоги цивільному населенню та систематично перешкоджають діяльності міжнародних гуманітарних організацій, у тому числі Червоного Хреста.

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Україна закликає всіх держав-членів ООН вимагати від Російської Федерації виконання нею своїх зобов’язань згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом, виконання у повному обсязі Мінських домовленостей та негайного припинення всіх актів агресії щодо України.

«Ми закликаємо міжнародну спільноту чинити максимальний тиск на Росію та зберігати санкції, допоки Донбас та Крим не будуть деокуповані, а територіальна цілісність та суверенітет України відновлені», - підкреслюється в Заяві.