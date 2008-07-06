Тимошенко буде президентом України, без образ для Ющенка - радник прем'єра

"Вже всі зрозуміли, що позачергових парламентських виборів не буде - нема підстав відправляти у відставку уряд Тимошенко, - заявив сьогодні під час зустрічі із виборцями у Львові радник прем’єр-міністра України з енергетичних питань, народний депутат України від БЮТ Олекса Гудима, -

Але було б дуже добре, коли б президентські вибори були вже у листопаді цього року. Адже насправді прем’єр-міністр мусить мати підтримку в парламенті, бо інакше вона не може виконати того, що обіцяла. Лише взявши в руки силові важелі Юлія Тимошенко зможе довести, що справедливість є. Для спокою України треба, щоб визначилися нарешті, хто в нас керує державою". За словами радника прем`єра, сьогодні "Юлія Тимошенко, будучи прем’єр-міністром, не може виходити на Майдан і закликати народ".

"Іншого шляху у нас немає, як віддати свої голоси тій людині, яка щодня працює на благо України. І ніяких образ тут бути не може. Колись ми обрали Віктора Ющенка, і він виправдав наші надії, частково. Але найкращий кандидат, який може зробити для України більше, - це Юлія Володимирівна Тимошенко. І я знаю ім’я майбутнього Президента України", - резюмував Олекса Гудима.

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