Тимошенко не погоджувала з НБУ зміну прогнозу інфляції

Уряд України не погоджував з Національним банком зміну прогнозу інфляції на 2008 рік з 15,3% до 15,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова правління Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«У мене немає коментарів, тому що в нас не було ніякої офіційної інформації, ми не брали участь там (в обговоренні змін прогнозу – УНІАН)», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

Крім того, за словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, уряд змінив деякі макроекономічні показники, зокрема, збільшило прогноз інфляції за підсумками року з 15,3% до 15,9%.

Раніше своєю постановою від 27 червня №581 Кабмін погіршив прогноз зростання інфляції за підсумками 2008 року з 9,6% до 15,3%.