Вищий спецсуд пояснив, коли прокуратура передасть справи до Держбюро розслідувань

До того часу повноваження щодо досудового розслідування здійснюють слідчі органів прокуратури. Відповідне роз’яснення надав Вищий спецiалiзований суд з розгляду цивiльних i кримiнальних справ.

Передання матеріалів відбувається відповідно до абзацу 2 п. 4 розділу VІ закону "Про Державне бюро розслідувань" від 12 листопада 2015 року (№ 794-VІІІ) та абзацу 2 пункту 1 розділу ХІ "Перехідні положення" КПК у тримісячний строк після початку здійснення Державним бюро розслідувань функції досудового розслідування.

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"Тобто початок дії положень частини 4 статті 216 КПК України пов’язаний не з моментом набрання чинності закону, який регулюватиме діяльність Державного бюро розслідувань України як державної установи, а з моментом початку здійснення останнім функцій органу досудового розслідування", - сказано в роз’ясненні.

"До того часу згідно з абзацами 1 та 2 пункту 1 Розділу ХІ "Перехідні положення" КПК України повноваження щодо досудового розслідування здійснюють слідчі органів прокуратури", - наголошує Вищий спецiалiзований суд.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня у зв’язку з ухваленням закону про створення Державного бюро розслідувань слідчі прокуратури втрачають свої повноваження.

Через це з того моменту нібито виникли проблеми з прийняттям та розглядом судами клопотань слідчих прокуратури у провадженнях, які відповідно до законодавства підслідні Державному бюро розслідувань.

У Генеральній прокуратурі заявляли, що продовжать розслідування справ.

Як повідомляв УНІАН, конкурсна комісія 1 березня почала обирати директора Держбюро розслідувань.