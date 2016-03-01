Опубліковано постанову Кабміну про створення Держбюро розслідувань

Відповідна постанова № 127 була прийнята 29 лютого 2016 р.

«Утворити Державне бюро розслідувань як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України», - йдеться в документі.

Міністерству фінансів доручено підготувати та подати Кабінету міністрів пропозиції щодо внесення змін до закону “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, передбачивши видатки, необхідні для забезпечення реалізації закону про Державне бюро розслідувань.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін 29 лютого на позачерговому засіданні ухвалив постанову про створення Державного бюро розслідувань та затвердив кандидатури шести із дев’яти членів конкурсної комісії з обрання керівника ДБР.

Від Кабміну до відповідної конкурсної комісії увійшли: перший заступник міністра юстиції Наталя Севостьянова; перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе; народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко.

Кандидатами від президента України до конкурсної комісії затверджено: завідувача кафедри цивільного права юридичного факультету університету ім. Шевченка Романа Майданика; професора кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського університету Шевченка Віктора Самохвалова; партнера юридичної фірми «Саєнко Харенко» Тетяну Сліпачук.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до парламенту подати своїх кандидатів до конкурсної комісії з обрання директора ДБР та внести зміни до закону про Державне бюро розслідувань для того, "щоби функції слідства залишалися в органах прокуратури до того моменту, доки ДБР не почне повноцінно функціонувати".