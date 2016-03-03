Ізраїль переслідує власників Платинум банку та одеського аеропорту за відмивання грошей

Сьогодні вийшов на свободу з-під домашнього арешту бізнесмен Григорій Гуртовий, якого 17 лютого затримали в рамках розслідування Служби безпеки Ізраїлю про відмивання грошей в особливо великих розмірах. Затримали його менш ніж на добу, після чого відпустили під домашній арешт строком на два тижні, пише Южный курьер з посиланням на ізраїльське інформагентство calcalist.

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на ізраїльське видання "Хаарец", Григорія звинувачують у відмиванні грошей - за версією слідства він зняв з рахунків підконтрольної йому компанії "Віллі-фуд" кілька мільйонів доларів для того, щоб вкласти їх в якусь європейську компанію, єдиним активом якої є готель в Празі. Дана інвестиція, як зазначає видання, є лише офіційним прикриттям для виведення коштів.

Служба безпеки Ізраїлю (ISA) вже кілька років вела розслідування фінансових махінацій зі звітністю і переведенням у готівку коштів, які вів підконтрольний Григорію Гуртовому холдинг BGI. Незважаючи на те, що Гуртовий викупив BGI лише влітку 2015 року, ISA підозрює, що відмивання грошей в холдингу почалося ще при його колишньому власникові Олександру Грановському.

У 2014-2015 роках одеська мерія вела тривалу судову тяганину з Кауфманом і Грановським по поверненню аеропорту в муніципальну власність або, як мінімум, перегляду своєї частки в ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса".

У підсумку тяганина закінчилася мировою угодою, за якою аеропорт залишається у власності Кауфмана і Грановського. На мировій наполіг тоді одеський губернатор Михайло Саакашвілі.

А незабаром після цього обласна адміністрація взяла в оренду у "Платинум банку", головою наглядової ради якого є Григорій Гуртовий, за завищеною ставкою приміщення під розрекламований командою грузинських реформаторів Центр адміністративних послуг.

Також бенефіціари одеського аеропорту особисто пообіцяли Саакашвілі нарешті завершити будівництво нового пасажирського терміналу, який спочатку планували закінчити ще в кінці 2014 року.