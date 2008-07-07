Суд заборонив ЦВК реєструвати іншого нардепа замість Рибакова

Одеський окружний адміністративний суд заборонив Центральній виборчій комісії здійснювати дії щодо реєстрації наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата Ігоря РИБАКОВА.

Також, згідно з повідомленням, Департамент Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрив примусове виконання Ухвали Одеського окружного адміністративного Суду про забезпечення позову І.РИБАКОВА.

Таким чином, йдеться у повідомленні, суд задовольнив скаргу І.РИБАКОВА та зупинив рішення БЮТ (щодо позбавлення І.РИБАКОВА депутатських повноважень – УНІАН), оскільки в наданих суду матеріалах не вбачається, що депутат написав заяву про відкликання свого особистого підпису зі списку членів депутатської фракції «Блоку Юлії Тимошенко», а тим більше, не підтверджується той факт, що така заява була виголошена 6 червня 2008 року головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ під час засідання парламенту.

«Сьогодні всі ми стали свідками, яку демократію і правову державу будує БЮТ. Ми ще раз переконалися у тому, що дії вищого ешелону нашої держави – незаконні, побудовані на злодіянні і корупції, підробках і фальсифікації», - прокоментував рішення суду І.РИБАКОВ. «Своїм незаконним рішенням на З’їзді Рада Блоку Тимошенко намагалася залякати всіх тих моїх колег-соратників, які вже давно не згодні з політикою уряду та останніми рішеннями коаліції, але бояться про це сказати. Таким чином, вся ця інформація під назвою «тіньова-закрита», що була кулуарно озвучена на З’їзді, - штучно створена за мою власну позицію, за виклик проти масштабної корупції і контрабанди, а також, щоб у інших депутатів коаліції відсіялася думка вийти також із неї, про що я вже раніше заявляв у пресі», - стверджує І.РИБАКОВ.

Як повідомлялося, 30 червня міжпартійний з`їзд БЮТ ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата І.РИБАКОВА, який раніше написав заяву про вихід із коаліції.

Наступним за списком БЮТ кандидатом є Олег ТИЩЕНКО (№176).