Ющенко сказав, що в бюджеті Тимошенко треба приймати без обговорення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за проведення у другому півріччі цього року жорсткої обмежувальної бюджетної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що держава має гарантувати у повному обсязі захист соціально незахищеним верствам населення. «Бідній людині, соціально незахищеній людині все, що необхідно зробити в рамках його соціального захисту, це має бути пріоритетом номер один українського бюджету», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент, зокрема, наголосив на необхідності підвищення пенсій, матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, інвалідам, тощо. «Це потрібно без обговорення приймати», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що таким чином треба повернути людям все, що забрала в них інфляція, яка є помилкою влади.

Глава держави також наголосив на важливості того, щоб значна частина від збільшення надходжень до державного бюджету була спрямована на розвиток економіки.

В цьому контексті В.ЮЩЕНКО зазначив, що необхідно певну частину бюджетного приросту використати на покриття дефіциту бюджету.

За його словами, видатки бюджету другої половини 2008 року повинні демонструвати, що Україна готова до адекватних відповідей тим дестабілізуючим чинникам, які існують у світовій економіці, зокрема й продовольчій кризі.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зазначив, що в бюджеті мають бути передбачені кошти на низку важливих програм, таких як фінансування НАК «Нафтогаз України», фінансування програми доступного житла, тощо, що дозволить переорієнтувати бюджет на бюджет розвитку.

Говорячи про проект змін до бюджету, який Секретаріат Президента отримав для ознайомлення, В.ЮЩЕНКО зауважив, що в ньому пропонується дві третини додаткових надходжень спрямувати на споживання, і лише одну третину – на розвиток.

Глава держави повідомив, що попросив Інститут економіки у відповідності до цього проекту розрахувати спільну макроекономічну політику до кінця року. «Як це вдасться, покаже декілька найближчих днів, але сьогодні можна констатувати, що для того, аби виробити стабільну антиінфляційну політику другого півріччя, Міністерству економіки, Мінфіну і Нацбанку потрібно ще багато попрацювати», - сказав Президент.