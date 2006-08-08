Кучма назвав три головні помилки Ющенка

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає відсутність політики примирення Сходу і Заходу країни головною помилкою нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА, головним досягненням – активність громадськості і свободу слова.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Л.КУЧМА побачив три головні помилки в роботі свого наступника В.ЮЩЕНКА. “Ну, мабуть, першою помилкою, - сказав екс-президент, - є те, що нова влада нічого не зробила для примирення Сходу і Заходу країни. Нова влада мала зразу щось робити для зняття суперечностей. Влада ж поступила навпаки”, - зауважив він.

“Друга помилка, - на думку екс-президента, - зіпсували відносини з Росією. А курс на Захід був надто зухвалим”. “Мене сварили за багатовекторність, а я горджуся своєю зовнішньою політикою, вважаю своєю дуже важливою заслугою. Багатовекторність допомагала забезпечувати внутрішній мир у країні. Вона допомогла зберегти і суверенітет країни”. – зауважив Л.КУЧМА. Третя помилка В.ЮЩЕНКА, на переконання Л.КУЧМИ, - кадрові чистки. За його словами, “вигнали з управління десятки тисяч досвідчених фахівців. А в умовах ринкової економіки такі люди на вагу золота”.

Водночас головною заслугою нинішнього глави держави, за словами Л.КУЧМИ, “є те, що активнішою стала громадськість, більше стало свободи слова”. При цьому він зазначив: "Правда, відповідальності ніякої".

На запитання Радіо Свобода, чи взагалі можна подолати розкол між Сходом і Заходом, Л.КУЧМА наголосив: "Останні роки цієї проблеми вже не існувало. В країні була стабільність, серйозно розвивалася економіка. Люди краще почали жити, з’явилась упевненість у завтрашньому дні. Історичні протиріччя між Сходом і Заходом поступово згладжувались. Не треба було оголювати проблеми, які існували. Наприклад, проблема російської мови. А її політики серйозно оголили...Треба було досягти консенсусу політичних сил щодо стратегії розвитку країни".

На думку Л.КУЧМА, компроміс, досягнутий В.ЮЩЕНКОМ І В.ЯНУКОВИЧЕМ "не віддалить два береги Дніпра один від одного. А це вже багато".

Екс-глава держави вважає ідею широкої парламентської коаліції, "ідеєю історичного компромісу", і своєю ідеєю.

Відповідаючи на запитання, чи закінчилася в Україні епоха політичної нестабільності і що є зараз найбільшою загрозою стабільності, Л.КУЧМА відповів: "Головною загрозою для економіки країни є, насамперед, чергове підвищення ціни на газ. І ця загроза насувається тайфуном на Україну. Росія через свого посла заявила, що ціну диктуватиме лише ринок і в жодному разі вона не залежатиме від формату парламентської коаліції. А економічні труднощі можуть викликати і труднощі політичні".

За словами Л.КУЧМИ, колапсу внаслідок подорожчання газу, мабуть, не станеться. Хоча труднощі будуть, особливо в хімічній промисловості. "Всі мають розуміти, - наголосив колишній керівник держави, - що ціна 230 доларів за тисячу кубометрів є тією ціною, яку платить Україна за нову зовнішню політику".

Говорячи про призначення на посаду прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і того, як це може вплинути на ціну газу, Л.КУЧМА наголосив, що "ціна на газ не залежатиме від того, хто сьогодні очолює уряд... Ми втратили час. Ви ж розумієте, що 230 доларів – це політична ціна. Ціна за зміну курсу України".