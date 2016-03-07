В Євросоюзі закликали до негайного звільнення Савченко

Європейський Союз закликає до негайного звільнення українського пілота Надії Савченко.

Відповідна заява речника з питань зовнішньої політики та політики безпеки була розповсюджена у понеділок в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Повідомлення про сухе голодування Надії Савченко надзвичайно тривожні. Європейський Союз продовжує закликати до негайного звільнення Надії Савченко", - йдеться у заяві.

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В ЄС зазначають, що такий крок також повністю б відповідав "комплексу заходів по реалізації Мінських домовленостей" та зобов'язанням щодо звільнення всіх заручників і незаконно затриманих осіб, пов'язаних з конфліктом на Сході Україні.

"Європейський Союз підкреслює, як це було в попередніх випадках, що Росія несе відповідальність за здоров'я, благополуччя і дотримання прав людини всіх осіб, які утримуються під вартою", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третє, з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення вимагає, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

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3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмова їй у останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

Сьогодні українських консулів допустили до Савченко в СІЗО, після її відвідин вони заявили, що стан здоров'я льотчиці погіршився. Однак українських медиків не допускають до льотчицю.