У день народження Надії Савченко її адвокат обіцяє глобальну акцію та купу сюрпризів

Про це на своїй сторінці уTwitter повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін і зазначив, що в день народження льотчиці 11 травня відбудеться глобальна акція з вимогою відпустити її на волю, повідомляє ТСН.

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"11 травня, в день народження Надії Савченко, – нова глобальна акція #FreeSavchenko. Нагадайте друзям. Збирайтеся, організовуйтеся і виходьте! З днем народження українського пілота і найвідомішу в світі політв'язня Савченко привітають багато людей, в тому числі й глави держав. 11 травня я обіцяю купу сюрпризів", – наголосив Фейгін.

За тиждень Надії Савченко виповниться 34 роки.