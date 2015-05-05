У день народження Надії Савченко її адвокат обіцяє глобальну акцію та купу сюрпризів
01:42, 05 травня 2015Політика
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Цієї середи, 6 травня, в Басманному суді Москви відбудеться процес за скаргою захисту полоненої льотчиці, народного депутата України Надії Савченко щодо відмови слідства відпустити її як делегата Парламентської Асамблеї Ради Європи на сесію організації.
REUTERS
Про це на своїй сторінці уTwitter повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін і зазначив, що в день народження льотчиці 11 травня відбудеться глобальна акція з вимогою відпустити її на волю, повідомляє ТСН.
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"11 травня, в день народження Надії Савченко, – нова глобальна акція #FreeSavchenko. Нагадайте друзям. Збирайтеся, організовуйтеся і виходьте! З днем народження українського пілота і найвідомішу в світі політв'язня Савченко привітають багато людей, в тому числі й глави держав. 11 травня я обіцяю купу сюрпризів", – наголосив Фейгін.
За тиждень Надії Савченко виповниться 34 роки.
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