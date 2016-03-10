Адвокат Полозов: В історії з "листом Порошенка" ФСБ застосувала весь арсенал оперативної розробки

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

На думку Полозова, історія з фальшивим листом "від Порошенка" є результатом діяльності ФСБ Росії.

"Старий чекістський метод розводки був застосований і у цей раз. Пранкери, фальшиві підкидні листи - весь арсенал оперативної ФСБшної розробки, доступної Кремлю, був задіяний в цей раз", - заявив він.

У той же час адвокат підкреслив, що такі дії, ініційовані, за його словами, президентом РФ Володимиром Путіним, у підсумку призвели до відмови Савченко від сухого голодування.

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"Ані нам, адвокатам Надії, ані її сестрі та матері, ані консулів, ані політикам не вдавалося змінити думку Надії щодо припинення сухого голодування. А Володимиру Володимировичу, в кінцевому підсумку, вдалося. За одне тільки це йому можна було б подякувати, але не стану", - написав Полозов.

На його думку, Кремль активно діє, оскільки "всесвітня підтримка Надії Савченко, різкі заяви західних політиків, все разом, помножене на героїчну стійкість Надії корчить російську владу і особисто Путіна на чолі неї".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, інший адвокат Савченко Марк Фейгін оприлюднив її заяву про припинення сухого голодування. Рішення перейти на воду і дитячі суміші Савченко прийняла після того, як отримала лист нібито від Порошенка, який пообіцяв зробити все можливе, щоб обміняти полонянку.

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У зверненні до українців Савченко написала, що припиняє сухе голодування заради всіх, хто хвилюється за неї.

Крім того, Фейгін опублікував текст нібито листи Порошенка до Савченко з проханням про припинення голодування і пропозицією посади в новому складі українського уряду. У Twitter Фейгіна також з'явився коментар, що мова йде про посади "силового" міністра, і така пропозиція допоможе звільненню Савченко.

Пізніше прес-секретар Порошенка заявив, що президент ніякого листа Савченко не писав, а Фейгін у свою чергу спростував автентичність переданого їм тексту і заявив, що ситуація, що склалася, була викликана діями російських спецслужб.