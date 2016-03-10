Порошенко відвідав український фрегат "Гетьман Сагайдачний" у Туреччині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зазначається, що командир морського походу капітан 2-го рангу Дмитро Глухов та командир фрегата «Гетьман Сагайдачний» капітан 2-го рангу Денис Іванінг ознайомили президента з переданим турецькою стороною обмундируванням та мобільним військовим госпіталем.

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Загалом Україна отримає п'ять таких госпіталів. Всі вони одразу після прибуття фрегата «Гетьман Сагайдачний» до України будуть передислоковані в сектори відповідальності у зону проведення антитерористичної операції, зазначили в прес-службі.

Президент підкреслив, що такі пересувні медичні комплекси зараз потрібні у зоні АТО, а їх передачу Україні Туреччиною назвав свідченням партнерських відносин двох держав. «До цього ми отримували їх із США, Канади, Австралії. Сьогодні це дуже важливо і це підкреслює стратегічний характер наших відносин», - сказав глава держави у коментарі представникам ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, президент України перебуває з офіційним візитом у Туреччині.