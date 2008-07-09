Яценюк сподівається, що лідери фракцій його почують: є що ділити

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір проводити переговори з керівниками фракцій для стабілізації роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

За словами спікера, він зустрічатиметься окремо з лідером кожної фракції для того, щоб знайти вихід із ситуації. «Якщо це не вийде, то ми законсервуємо політичний пат і ситуацію на тривалий час, і незрозуміло, як з неї виходити», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК знову заявив про необхідність якнайшвидшого розгляду в бюджетному комітеті парламенту проекту закону «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік».

Він підкреслив, що ВР має «всі засоби і можливості для того, щоб врахувати інтереси всіх політичних сил і всіх регіонів». Спікер підкреслив, що на сьогодні це вже «не документ уряду, а документ Верховної Ради», і парламент має можливість внести до нього зміни. За словами А.ЯЦЕНЮКА, «є що ділить».

Водночас він зазначив, що Партія регіонів не відмовляється від своїх вимог щодо розгляду у ВР резолюції про висловлення уряду недовіри. За словами спікера, на сьогоднішню ситуацію «треба подивитися дещо з іншої сторони».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що є категоричним противником «політичної демагогії». «Вона вже певним чином набридла і нам як парламентаріям, і людям, які нас вибирали», - додав він.

Водночас, за словами голови Верховної Ради, важливим є те, що «ця політична криза, яка існує в українській політичній еліті, знаходиться в межах українського парламенту, і що вона не радикалізована, і ми не втягнули суспільство в цей дурний і безперспективний діалог».

«Всі знаходяться у політичному паті, і до того моменту, поки ми не вийдемо з ситуації політичного пату, ця зала буде пустою, парламент буде деградувати і будуть різного роду спекуляції, демагогія», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.