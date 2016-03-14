Гройсман заявив, що не отримував пропозицій стати прем'єром, але готовий проводити зміни

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман наголошує, що він не отримував пропозицій обійняти посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради парламенту, відповідаючи на запитання про можливість призначення його прем'єром.

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“Я є голова Верховної Ради України. Насправді, я вважаю, що посада - це не є привілей. А це є інструмент, який може дозволити щось реалізувати в своєму житті, провести якісь зміни”, - сказав Гройсман.

Так, за його словами, “коли буде створена нова коаліція, вони визначать, хто може бути тим прем'єр-міністром або тим членом уряду, який здатен зробити ті зміни, в яких сьогодні люди відчувають потребу”.

“Буде час - будуть розмови. Зараз у мене жодних пропозицій на цю тему не було”, - сказав Гройсман.