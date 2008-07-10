Луценко розійшовся з Ющенком у поглядах на Конституцію

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО розраховує, що Конституційний Суд визнає законним призначення Миколи ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ України – начальником Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Я впевнений, що Конституційний Суд визнає конституційність цього призначення відповідно до порядку, визначеного законом України про міліцію, а Конституція Криму не передбачає узгодження заступника міністра внутрішніх справ - начальника управління МВС у Криму. Можливо, цього комусь і хотілося, тому що пан ІЛЛІЧОВ наступив на «хвости» бізнес-колам, зокрема кримінальним колам, представники яких, у тому числі й народні депутати, дуже часто ходять сьогодні на Банкову», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр підкреслив, що М.ІЛЛІЧОВ призначений законно. «З ним укладено контракт, у нього в трудовій книжці записано – заступник міністра - начальник Головного управління МВС у Криму, і він буде навіть у цьому специфічному статусі, поки Конституційний Суд розглядатиме законність, працюватиме на виконання відповідних завдань. Ми не зупинимося, і високопоставлені хабарники з різними обсягами злочинних заробітків все одно боятимуться пана ІЛЛІЧОВА», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Президент зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ України - начальником головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

Президент вважає, що це розпорядження видане Кабміном всупереч Конституції України. Зокрема, звертає він увагу, Верховна Рада Криму 18 червня, відповідно до наданих Конституцією Автономної Республіки Крим повноважень, ухвалила рішення про відмову в погодженні призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління МВС в АР Крим.

7 липня в Конституційний Суд надійшло конституційне подання Президента щодо конституційності розпорядження Кабінету міністрів про призначення М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ – начальником Головного управління МВС України в Криму.