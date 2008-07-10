Янукович покаже, як «чистими руками» грабують народ

Голова Партії регіонів, екс-прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, заявляє, що «влада чистими руками грабує український народ».

Про це він сказав сьогодні на брифінгу в Донецькій області на території Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря, передає кореспондент УНІАН.

В.Янукович повідомив, що сьогодні пройде планове засідання опозиційного Кабінету Міністрів, на якому головним питанням розглядатиметься корупція в Україні.

«Одне з головних питань, які ми розглянемо сьогодні, це корупція в Україні. Ми не говоритимемо загальними фразами, у нас є факти. Ми говоритимемо мовою фактів», - сказав лідер ПР. І додав: «практично всі міністри опозиційного уряду готували таку інформацію і сьогодні ми покажемо, як влада своїми чистими руками працює і грабує український народ».