Литвин надасть коаліції змогу довести, що 225=226

Фракція Блоку Литвина не голосуватиме за внесення змін до державного бюджету на 2008 рік у тому вигляді, як це пропонує уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер цієї фракції Володимир ЛИТВИН на прес-конференції у Бородянці Київської області.

Водночас В.ЛИТВИН висловив думку, що коаліції потрібно дати змогу продемонструвати, що в неї вистачає голосів.

Він нагадав, що саме для цього його політична сила пропонує ухвалити на завтрашньому засіданні постанову про те, що звіт уряду буде заслуховуватись у вересні або жовтні.

Як вважає В.ЛИТВИН, це дасть змогу зняти побоювання у тих, хто сьогодні блокує парламентську трибуну, що замість проекту бюджету буде розглядатись питання про відповідальність уряду.

«Тоді у коаліції буде чудова нагода підтвердити, що для них 225 голосів рівнозначно 226 голосам. Це справа честі коаліції - продемонструвати, що вони працюють і в них є коаліція», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що якщо вони цього не зможуть зробити, тоді необхідно вести серйозні переговори про те, як змінити коаліцію. «Сьогодні примусити когось працювати за інших – цей вже час минув», - сказав В.ЛИТВИН.

Пояснюючи, чому його політична сила не підтримуватиме зміни до бюджету, крім вищенаведених підстав В.ЛИТВИН зауважив, що в проекті документу не враховано багато суттєвих зауважень його фракції.

Зокрема, сказав В.ЛИТВИН, сьогодні ніхто чесно не говорить про те, що до доходів бюджету пропонується додати не 30 млрд. грн., а лише 25,2 млрд. грн. При цьому 12 млрд. грн. складають кошти, які були взяті наперед по відшкодуванню ПДВ, а 8 млрд. грн. закладається невиплачених ПДВ, сказав він. «Фактично йдеться про повітря, реально збільшується фінансування лише Міністерства оборони», - зауважив лідер Блоку Литвина.

Також він розкритикував те, що змінами до бюджету не збільшується мінімальна заробітна плата, а також пропонується зупинити ряд соціальних законів, у тому числі щодо пільг чорнобильцям, ветеранам війни, інвалідам та багатьом іншим категоріям населення. Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, пільги пропонується виплачувати залежно від доходів громадян, що суперечить нормам Конституції.

В.ЛИТВИН повідомив, що сьогодні розмовляв з приводу підтримки бюджету з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. За словами В.ЛИТВИНА, вона цікавилась, чи буде фракція Блоку Литвина підтримувати бюджет, а також резолюцію про недовіру уряду, на що він відповів, що може підтримати, якщо будуть враховані вищезазначені зауваження. «Інакше приймати популістські рішення, щоб когось готувати на президентські вибори, я не бачу жодних підстав», - сказав він.

Коментуючи заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що вона підтримує його пропозицію про проведення Всеукраїнської ради, В.ЛИТВИН висловив сподівання, щоб ця підтримка трансформувалась у практичну роботу, а не була одномоментною – поки не буде вирішено кризову ситуацію у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що завтра парламент розгляне зміни до бюджету-2008.