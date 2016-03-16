Порошенко завтра зустрінеться з Меркель та Олландом
19:09, 16 березня 2016Політика
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Завтра у Брюсселі відбудеться тристороння зустріч президента України Петра Порошенка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба президента, зустріч має розпочатися о 13:00.
Нагадаємо, 16-17 березня Порошенко здійснить робочий візит до Брюсселя.
Програмою візиту також передбачено переговори глави держави з президентом Європейської ради Дональдом Туском та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, зустрічі з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем та лідерами держав-членів Європейського Союзу.
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