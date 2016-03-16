Порошенко завтра зустрінеться з Меркель та Олландом

Завтра у Брюсселі відбудеться тристороння зустріч президента України Петра Порошенка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом.

Як повідомляє прес-служба президента, зустріч має розпочатися о 13:00. Нагадаємо, 16-17 березня Порошенко здійснить робочий візит до Брюсселя. Програмою візиту також передбачено переговори глави держави з президентом Європейської ради Дональдом Туском та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, зустрічі з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем та лідерами держав-членів Європейського Союзу. Читайте такожУ Німеччині незадоволені "нормандськими" переговорами: закликали Київ та Москву до компромісів

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter