Обама особисто закликав Путіна звільнити Савченко

23:11, 16 березня 2016
Політика
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Президент США Барак Обама під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, який відбувся у понеділок, 14 березня, заявив, що Росія повинна звільнити українську льотчика, народного депутата Надію Савченко.

REUTERS

Про це заявив прес-секретар посольства США в Москві Уїлл Стівенс сьогодні, 16 березня, передає ТСН з посиланням на Інтерфакс. 

"Президент США Барак Обама закликав свого російського колегу Володимира Путіна звільнити затриману льотчицю і парламентарія Савченко відповідно до положень Мінських домовленостей про необхідність звільнення всіх незаконно утримуваних осіб", – зазначив американський дипломат.

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Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, яких потім насильно переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Судді вирішили почати оголошення вироку 21 березня. Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.

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