В БЮТ кажуть, що сьогодні не блокуватимуть Раду

Фракція БЮТ сьогодні не блокуватиме роботу Верховної ради.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, вчора Бюджетний комітет ВР затвердив узгоджений проект закону щодо внесення змін до держбюджету.

Крім того, за словами В.ПИСАРЕНКА, є домовленість фракцій, що сьогодні відповідний законопроект розглядатиметься першим.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ три дні блокував роботу ВР, вимагаючи розглянути у ВР першим питанням урядовий законопроект про внесення змін до бюджету-2008.