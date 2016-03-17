"Народний фронт" проголосує за відставку Шокіна

17:58, 17 березня 2016
Політика
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Парламентська фракція «Народний фронт» проголосує за відставку генерального прокурора Віктора Шокіна згідно з поданням президента, але Петро Порошенко має запропонувати його наступника з урахуванням суспільного запиту і потреб часу.

Фото УНИАН

Таку позицію фракції НФ щодо заміни керівника Генпрокуратури висловив журналістам народний депутат Дмитро Сторожук.

«Наша політична сила виступає за те, щоб кандидатура його наступника максимально відповідала запиту суспільства і потребам часу у серйозних змінах в Генпрокуратурі», - сказав він.

«Звичайно, подання на звільнення з посади і призначення генерального прокурора – це не лише виняткова прерогатива президента України, його право, але водночас і відповідальність. Було б правильним дослухатися до думки суспільства і врахувати прорахунки нинішньої Генпрокуратури», - відзначив депутат.

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За словами Сторожука, питання до Генпрокуратури – це відповідальність не лише керівника цього відомства, а й президента, який пропонує кандидатуру ненпрокурора.

«Очевидно, одним з головних критеріїв відбору цієї кандидатури буде її здатність провести кардинальну реформу органів української прокуратури. Адже ми щодня стикаємося з масою свідчень того, що система потребує докорінного реформування, вона досі просякнута корупцією, круговою порукою, байдужістю до людини та її невід’ємних прав. Про це говорять вже не лише в Україні, а й в усьому світі», - наголосив парламентар.

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