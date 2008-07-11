Тимошенко прийшла до Верховної Ради

Фракція Партії регіонів розблокувала трибуну Верховної Ради. Пленарне засідання продовжується.

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання до ВР прибула прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та члени уряду.

Як повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, зараз будуть заслухані виступи представників фракцій, які висловлять свою позицію. Після того будуть зачитані депутатські запити. Потім планується затвердити календарний план роботи ВР на третю сесію.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив, що Верховна Рада України має затвердити рішення щодо продовження сьогоднішнього пленарного засідання до завершення розгляду змін до держбюджету на 2008 рік.

П’ятим питанням, за словами голови ВР, буде розглядатися резолюція недовіри уряду, а після цього самі зміни до держбюджету. При цьому голова ВР зазначив, що розглядатимуться два проекти закону – президентський та урядовий.

ВР також сьогодні планує розглянути 92 постанови щодо проведення місцевих виборів.

На цьому, як очікується, буде поставлена крапка в роботі ВР на поточній сесії, і друга сесія буде закрита.