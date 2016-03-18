Павленко розповів, коли відкличе свою заяву про відставку з посади міністра АПК

Про це заявив сам Павленко, коментуючи ситуацію щодо відкликання своєї заяви про відставку, передає AgroNews.

"Технократи висунули низку умов, необхідних для подальшої ефективної роботи в уряді. Ці умови досі не виконані. Після початку політичної кризи депутатський тиск з лобіювання особистих інтересів тільки посилився. Моя заява про відставку все ще перебуває у Верховній Раді, і там не тільки моя заява", - зазначив він.

При цьому Павленко запевняє, що заяви відкличуть, коли буде повна підтримка реформ.

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Крім цього, він заявив, що Кабінет Міністрів затвердив план дій на 2016 рік, де прописано велику кількість реформ. За словами міністра, при міністерствах зараз створені 179 робочих груп, що працюють за різними напрямками, а також ведеться робота з міжнародними донорами з метою залучення інвестицій у ключові галузі економіки.

"Але ми чекаємо, тому що це неможливо зробити без підтримки Верховної Ради. Чекаємо, коли закінчиться політична криза в парламенті. Якщо ж Рада не підтримає реформи, то всім нам немає сенсу залишатися на своїх посадах і чекати незрозуміло чого", - сказав Павленко.