Росія поставила дрони в пріоритет, на ракети не вистачає грошей, - військові

Лебеденко каже, що росіяни зараз роблять ставку на якість своїх виробів, а не на масштабування виробництва.

Росія сьогодні робить ставку на ударні дрони, хоч і не відмовляється від ракетних програм. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник головнокомандувача Збройних Сил України Андрій Лебеденко.

За його словами, росіяни продовжують вдосконалювати свої ракети, але зменшили масштаби їх виробництва через економічні труднощі. При цьому наголосив, що у ворога в пріоритеті виробництво "Шахедів" нових модифікацій, малих дронів без засобів зв’язку і навігації. Лебеденко додав, що противник переходить від кількості до якості свої виробів.

"Зараз росіяни досить активно працюють в морському домені, бо побачили, що ми змогли розібратися з їх флотом за рахунок наших дронів. І сьогодні вони намагаються вирівнятися", - наголосив Лебеденко.

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За його словами, автономні дрони, маневренні і стійкі до РЕБ - це те, на що робитиме ставку ворог найближчим часом.

Він додав, що росіяни намагатимуться наздогнати Україну у технологіях морських дронів, тому Україні важливо бути на крок попереду, бо ворог робить ставку на ті ж речі, що і Україна.

Війна в Україні: російські дрони

Як повідомляв УНІАН, Росія представила кілька модифікованих варіантів безпілотників "Герань", що ускладнює роботу протиповітряної оборони та дронів-перехоплювачів.

Forbes зазначав, що Москва збільшила розгортання реактивних безпілотників "Герань-3" та "Герань-4". Залежно від конкретної моделі, ці БПЛА можуть досягати швидкості від 300 до 500 км/год, що значно більше, ніж у поршневого "Герань-2".

Їхня вища швидкість зменшує вікно взаємодії, доступне українським системам протиповітряної оборони, і значно ускладнює протидію безпілотникам-перехоплювачам. До того ж, вони летять на великих висотах, що ще більше ускладнює перехоплення та знижує ефективність деяких наземних оборонних систем.

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