Український бойовий лазер буде готовий у найближчі 2–3 місяці, – Лебеденко

У ЗСУ заявляють, що лазер ефективніший за кулемет.

Уже в найближчі 2–3 місяці Україна може отримати лазерну зброю для боротьби з повітряними цілями. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу розповів заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко.

За його словами, над такими системами працюють команди в складі ЗСУ та приватні українські компанії.

"Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над "шахедами". І це історія найближчих 2-3 місяців – в нас будуть такі самі засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети вражати засоби повітряного нападу", – заявив Лебеденко.

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Генерал зазначив, що це дійсно перспективний напрямок і "сьогодні це все вдається".

Лазерна зброя

Як писав УНІАН, Україна вже деякий час розробляє власну систему лазерного озброєння для протидії російським безпілотникам. Система під назвою "Тризуб" існує як прототип і тестується на полігонах.

Ще в грудні 2024 року тодішній командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський стверджував, що Україна має свій бойовий лазер і він "дійсно працює".

Про успішні випробування бойових лазерів останніми роками неодноразово заявляли одразу в кількох країнах. Повідомлялося також про епізодичне застосування росіянами китайських лазерів та про розгортання лазерної ППО в Ізраїлі.

Однак практична ефективність бойових лазерів залишається дискусійною. Зокрема, раніше аналітики американського центру RAND Corporation розкритикували цю технологію як недосконалу і таку, що більше підходить для демонстрацій на полігонах, ніж для реального бойового застосування.

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